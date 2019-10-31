Число кандидатов в депутаты в Беларуси уменьшилось до 531

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва Беларуси уменьшилось с 560 до 531. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

На данный момент в кампании участвует 531 кандидат в депутаты. "Это на 29 человек меньше, чем было зарегистрировано первоначально", - проинформировала Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина

Девяти кандидатам избирательные комиссии отменили регистрацию. В основном причиной послужили нарушения порядка ведения предвыборной агитации. Речь, как правило, идет о несоблюдении ст. 47 Избирательного кодекса. Ею запрещена агитация или пропаганда расовой, национальной, религиозной розни, не должно быть призывов к свержению конституционного строя, оскорблений высших должностных лиц и других кандидатов в депутаты. Остальные кандидаты сняли свою кандидатуру добровольно.

Кроме того, некоторые кандидаты выпускают и распространяют неустановленную печатную продукцию без выходных данных, проводят пикеты, нарушая закон. Некоторые политики излишне широко трактуют достаточно либеральные демократические нормы закона и приезжают проводить пикеты на территории чужих округов. Это попытка некоторых оппозиционных партий максимально охватить своей политической деятельностью регионы страны, полагает председатель ЦИК.

Таких фактов установлено уже 11. "Если они будут повторяться, то кандидат в депутаты (даже если это делает не он сам, а его доверенные лица) будет предупреждаться о недопустимости нарушения закона, а затем будет отменяться его регистрация", - сказала Лидия Ермошина.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.-0-