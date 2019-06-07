Дапкюнас: Беларусь хотела бы видеть в Палестине перспективного партнера для совместных проектов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хотела бы видеть в Палестине перспективного партнера для реализации совместных проектов, заявил замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Халедом Арикатом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, проблемы развития палестинских территорий, ряд международных вопросов. Дипломаты отметили созвучность внешнеполитических подходов сторон и последовательную приверженность Беларуси и Палестины основополагающим принципам международного права.

Особое внимание уделили обсуждению возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества как прочного фундамента для укрепления двусторонних отношений. В ходе беседы был отмечен потенциал для существенного наращивания взаимной торговли товарами и услугами, в том числе в области медицины.

Замминистра и посол сошлись во мнении, что хороший импульс развитию экономических связей могли бы придать взаимные визиты деловых кругов, а также активизация сотрудничества между торгово-промышленными палатами и профильными министерствами Беларуси и Палестины.

Стороны подтвердили намерение укреплять конструктивное белорусско-палестинское взаимодействие как в двустороннем контексте, так и в международных организациях, прежде всего в ООН. Андрей Дапкюнас и Халед Арикат обсудили возможности совершенствования координации действий Беларуси по широкому кругу вопросов экономики и развития с "Группой 77 и Китай", в которой Палестина председательствует, а также активизации взаимодействия Беларуси с Организацией исламского сотрудничества.-0-