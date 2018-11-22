Дапкюнас: Беларусь последовательно поддерживает инициативы ООН и ВОЗ по борьбе со СПИДом

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас принял участие в торжественном открытии в Минске второго регионального совещания по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В обращении к участникам совещания заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства отметил важность создания эффективной системы здравоохранения в контексте работы по достижению цели №3 повестки дня устойчивого развития "Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте".

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что Беларусь последовательно поддерживает инициативы ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЭЙДС, Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, направленные на привлечение внимания международного сообщества к необходимости борьбы со СПИДом, гепатитом и туберкулезом, а также на повышение эффективности совместных действий. По мнению белорусского дипломата, доступ к медикаментам для борьбы с эпидемиями, подобными ВИЧ/СПИД, гепатиту и туберкулезу, является одним из главных элементов достижения права каждого человека на максимально высокий уровень охраны здоровья.

Замминистра отметил, что, как и по другим направлениям международного сотрудничества, Минск становится местом объединения усилий стран региона по укреплению охраны здоровья людей.

Первое региональное совещание по вопросам доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам против СПИДа, гепатита и туберкулеза прошло в Минске в ноябре 2016 года по инициативе Министерства иностранных дел Беларуси. Организаторами нынешнего мероприятия стали Министерство здравоохранения Беларуси, ЮНЭЙДС и Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД.-0-