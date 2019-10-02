Дапкюнас: для расширения экономических связей между Беларусью и Республикой Корея есть все условия

2 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для расширения связей между Беларусью и Республикой Корея в торгово-экономической сфере есть все необходимые условия. Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на торжественном мероприятии по случаю Дня основания Республики Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметил, что за свою историю существования эта страна перенесла немало невзгод и разрушительных войн, но неизменной осталась заповедь о единстве нации. Он обратил внимание, что для Беларуси и Республики Корея понятия ценности родной земли и семьи одинаково важны. "Белорусский народ очень трепетно относится к Родине, семейным ценностям и традиционному укладу жизни. Как и корейцы, мы бережно пронесли любовь к Родине через пламя многочисленных войн и испытаний", - сказал Андрей Дапкюнас.

Он пожелал мира и спокойствия в большой и процветающей семье корейского народа. "Мы искренне надеемся, что идеи отца-основателя, корейского короля Тангуна позволят вернуть стабильность, а с помощью дипломатии некогда разделенные братья вновь получат полную семью - свою Корею. И мы готовы всячески в этом помогать", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Относительно взаимодействия Республики Корея с Беларусью он высказал мнение, что в настоящее время есть все необходимые условия для его расширения, особенно в торгово-экономической сфере. "Мы уверены, что совместными усилиями и твердой волей мы добьемся больших успехов по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - отметил заместитель главы белорусского МИД.-0-