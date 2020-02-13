Дапкюнас и Гутерриш обсудили подготовку к официальным мероприятиям по случаю 75-летия создания ООН

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход подготовки к официальным мероприятиям, посвященным 75-летию создания ООН, стал ключевой темой встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Андрей Дапкюнас отметил важность предметного наполнения юбилейного Саммита ООН и сопутствующих памятных мероприятий. Подчеркнута готовность Беларуси как страны - основательницы ООН внести свой вклад в празднование знаковых исторических дат.

В качестве важного элемента серии юбилейных событий в ООН стороны обсудили 75-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны. "Этой знаменательной дате должно быть посвящено отдельное памятное мероприятие с участием всех без исключения государств - членов ООН в дружественной, честной и максимально открытой атмосфере для того, чтобы подчеркнуть историческую роль и ответственность ООН и стран-основательниц в деле сохранения мира и недопущения новых конфликтов", - считают в МИД.

Подходы Беларуси к организации предстоящих мероприятий в ООН и приданию им особого смысла были озвучены и на встрече с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Он подтвердил готовность к поддержке и дальнейшему взаимодействию с Беларусью по наполнению юбилейной повестки дня ООН.

Замминистра также принял участие в тематическом мероприятии на тему "Искусственный интеллект: угроза или инструмент для поддержания международного мира и безопасности?", организованном по инициативе Беларуси в штаб-квартире ООН.

Представители дипломатического корпуса, Секретариата ООН, экспертного сообщества и неправительственных организаций обменялись мнениями о путях преодоления современных вызовов и угроз международному миру и безопасности при помощи новых и возникающих технологий.

Андрей Дапкюнас выступил с заявлением, в котором подчеркнул вклад Беларуси в международные усилия по развитию информационных технологий, в том числе в контексте борьбы с терроризмом.-0-