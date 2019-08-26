Дапкюнас и Мезенцев обсудили перспективы расширения гуманитарного сотрудничества

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы многосторонней повестки дня, в том числе международную безопасность, разоружение и борьбу с терроризмом, совместные мероприятия в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также гуманитарное и культурное двустороннее сотрудничество обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
"Андрей Дапкюнас выразил благодарность от белорусской стороны за выделение правительством Российской Федерации $1,95 млн на осуществление проекта международной технической помощи по укреплению национального потенциала Беларуси в области демографии, - отметили в МИД. - Этот проект станет продолжением проектов в области демографической безопасности, которые сегодня реализуются в Беларуси при поддержке правительства России и Фонда ООН в области народонаселения".
Замминистра отметил плодотворное развитие проектов, выполняемых агентствами ООН в Беларуси при поддержке России как одного из крупнейших доноров международной технической помощи Беларуси. По линии Трастового фонда "Россия-ПРООН" успешно реализуются проекты, направленные на поддержку малого бизнеса в малых и средних белорусских городах, содействие вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию. Российские партнеры совместно с ЮНИСЕФ содействуют внедрению в Беларуси передовой практики в области профилактики детской инвалидности и социальной интеграции детей с особенностями развития. При поддержке России совместно с ЮНЭЙДС проводятся мероприятия по противодействию ВИЧ/СПИД, в том числе научные исследования, закупка антиретровирусных препаратов, обновление лабораторного оборудования.
Андрей Дапкюнас подчеркнул чрезвычайную важность того, что это сотрудничество выстраивается в соответствии с национальными приоритетами двух государств и служит укреплению связей добрососедства и взаимной поддержки между народами Беларуси и России.
Стороны также рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в области устойчивого развития. В 2020 году в Минске запланировано провести первый региональный форум по целям устойчивого развития в регионе ЕАЭС. Заместитель министра пригласил российских коллег принять активное участие в этом мероприятии.-0-