Дапкюнас и новый глава представительства МОМ договорились усилить борьбу с торговлей людьми

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с главой представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухамедовой по случаю начала ее работы на этом посту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Замминистра отметил многолетнее плодотворное сотрудничество Беларуси и МОМ по вопросам регулирования миграции, управления границами, противодействия торговле людьми и выразил надежду, что проектная деятельность в Беларуси останется в числе основных приоритетов нового главы представительства МОМ.

Андрей Дапкюнас и Махым Оразмухамедова обсудили взаимодействие по вопросам борьбы с торговлей людьми и ее предотвращения в контексте 10-летнего юбилея со дня принятия Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми, инициатором разработки которого была Беларусь. "Стороны договорились использовать этот юбилей для укрепления на международном и национальном уровнях усилий по борьбе с торговлей людьми", - отметили в пресс-службе МИД.-0-