Дапкюнас и посол Индии обсудили подготовку визитов на высшем и высоком уровнях

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия обсудили подготовку запланированных на 2019 год визитов на высшем и высоком уровнях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Этот вопрос в числе других рассматривался на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур. Рассматривались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности тематика укрепления глобальной и региональной безопасности, нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом.

Заместитель министра и посол отметили исторически дружеский и позитивный характер отношений между двумя странами. Андрей Дапкюнас подчеркнул важность постоянного вовлечения всех заинтересованных партнеров в диалог и взаимодействие в рамках многосторонних форумов и механизмов по укреплению глобального режима ядерного нераспространения. В этом контексте заместитель министра иностранных дел Беларуси обратил внимание на исключительную роль регионального измерения международной безопасности, в том числе в Южной Азии и Европе, как важного фактора обеспечения глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Андрей Дапкюнас и посол Индии договорились о дальнейшей совместной работе по содействию торгово-экономическим проектам двустороннего сотрудничества, в том числе в области фармацевтики и текстильного производства.

Были затронуты и вопросы гуманитарного сотрудничества, меры по дальнейшему упрощению визового режима. Андрей Дапкюнас выразил надежду на скорейшее решение вопроса о предоставлении белорусским гражданам права на получение индийской электронной визы. Стороны обсудили возможность налаживания прямого авиарейса между Минском и Нью-Дели.-0-