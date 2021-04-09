Дапкюнас и Шмид обсудили пути увеличения влияния ОБСЕ на процессы на европейском континенте

9 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Андрей Дапкюнас встретился сегодня с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском постпредстве в Вене.

Белорусский дипломат и глава cекретариата ОБСЕ обменялись мнениями о текущем состоянии дел в организации и обсудили возможные пути усиления роли ОБСЕ и увеличения влияния организации на процессы, происходящие на европейском континенте.

Глава белорусской миссии при ОБСЕ отметил, что серьезный кризис доверия на евразийско-атлантическом пространстве сегодня не позволяет в полной мере использовать имеющиеся инструменты ОБСЕ для развития более широкого и дружественного межгосударственного сотрудничества.

По мнению Андрея Дапкюнаса, только восстановление доверия через целенаправленные усилия глав государств и дипломатов как в ОБСЕ, так и в рамках двусторонних межгосударственных контактов позволит эффективно предотвращать эскалацию напряженности в регионе ОБСЕ и постепенно восстанавливать действенные механизмы сотрудничества в области военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерений безопасности.

ОБСЕ - крупнейшая региональная международная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Штаб-квартира организации расположена в Вене (Австрия). В состав ОБСЕ входят 57 государств-участников. Истоки организации восходят к Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (1973-1975 годы) и Хельсинкскому заключительному акту, принятому в 1975 году. В 1995 году конференция переименована в Организацию по безопасности и сотрудничеству.-0-