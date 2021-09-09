Дапкюнас: контроль над обычными вооружениями остается соединительной тканью архитектуры общеевропейской безопасности

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас принял участие в заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском МИД.

На заседании форума генеральный секретарь Министерства иностранных дел Австрии представил приоритеты австрийского председательства ФСОБ, среди которых контроль над вооружениями, современные риски и вызовы в сфере безопасности, контроль за распространением легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов.

Приветствуя акцент австрийского председательства ФСОБ на традиционной повестке дня форума, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас подчеркнул, что контроль над обычными вооружениями продолжает оставаться соединительной тканью архитектуры общеевропейской безопасности.

Руководитель миссии Беларуси при ОБСЕ отметил, что наша страна рассчитывает на конструктивную дискуссию по вопросам рисков и вызовов безопасности, в которой в качестве докладчика примет участие представитель Министерства обороны Беларуси, и заинтересована в обмене мнениями военных экспертов по тематике военных доктрин.

Андрей Дапкюнас акцентировал внимание на том, что прямые военные контакты являются важным компонентом снижения напряженности и восстановления доверия на общеевропейском пространстве.

Белорусский дипломат сообщил, что с учетом накопленного национального опыта Беларусь готова вносить вклад в успешное проведение совещания ОБСЕ по обзору выполнения проектов помощи организации в сфере легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов.-0-