Дапкюнас на спецзаседании Постсовета ОБСЕ о ситуации в Украине: Беларусь призывает стороны конфликта воздерживаться от применения силы

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает стороны конфликта в Украине воздерживаться от применения силы. Это отметил Постоянный представитель Республики Беларусь при ОБСЕ Андрей Дапкюнас, выступая 21 февраля на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сообщения о значительном росте вооруженного насилия на востоке Украины не могут не вызывать беспокойство, - подчеркнул Андрей Дапкюнас. - Беларусь призывает стороны конфликта воздерживаться от применения силы. Необходима деэскалация, проявление сдержанности и готовности к диалогу. Беларусь поддерживает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине (СММ) в ее роли беспристрастного наблюдателя, помогающего сторонам в выполнении обязательств по прекращению огня и другим мерам, предусмотренным Минскими договоренностями".

При этом дипломат пояснил, как Республика Беларусь видит сложившуюся сегодня в регионе обстановку: "Эта оценка была дана вчера министром обороны Беларуси и сегодня начальником Генерального штаба. На территории сопредельных с Беларусью государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе - третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО".

Андрей Дапкюнас обратил внимание, что соседние с Беларусью страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам.

"Модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства учений и операций. Очевидна их направленность против России и Беларуси, - отметил Постоянный представитель нашей страны при ОБСЕ. - Страны Запада отказываются воспринимать обозначенные Россией "красные линии" в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для Беларуси".

По мнению белорусского дипломата, идет отторжение и выхолащивание смысла основополагающего для безопасности континента принципа неделимости безопасности.-0-