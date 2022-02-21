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21 февраля 2022, 21:26

Дапкюнас: необходимы деэскалация, проявление сдержанности и готовности к диалогу

Фото из архива
Фото из архива

Постоянный представитель Республики Беларусь при ОБСЕ Андрей Дапкюнас выступил 21 февраля на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, озвучив позицию нашей страны по ситуации в Украине и актуальным вопросам региональной безопасности. Белорусский дипломат заявил о том, что необходима деэскалация, проявление сдержанности и готовности к диалогу.

Андрей Дапкюнас отметил в ходе заседания, что сообщения о значительном росте вооруженного насилия на востоке Украины не могут не вызывать беспокойство. Беларусь призывает стороны конфликта воздерживаться от применения силы.

"Необходима деэскалация, проявление сдержанности и готовности к диалогу, - выразил убежденность Постоянный представитель при ОБСЕ. - Беларусь поддерживает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине (СММ) в ее роли беспристрастного наблюдателя, помогающего сторонам в выполнении обязательств по прекращению огня и другим мерам, предусмотренным Минскими договоренностями".

Как Беларусь видит сложившуюся сегодня в регионе обстановку

"Эта оценка была дана вчера министром обороны Беларуси и сегодня начальником Генерального штаба, - сказал Андрей Дапкюнас. - На территории сопредельных с Беларусью государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе - третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО".

"Соседние с Беларусью страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам, - продолжил белорусский дипломат. - Модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства учений и операций. Очевидна их направленность против России и Беларуси".

Он также обратил внимание, что страны Запада отказываются воспринимать обозначенные Россией "красные линии" в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для Беларуси. Идет отторжение и выхолащивание смысла основополагающего для безопасности континента принципа неделимости безопасности.

Что в этой ситуации Беларусь считает необходимым предпринимать

Совместное с Россией оперативное учение "Союзная решимость - 2022" завершено. Вместе с тем по решению глав двух государств продолжается проверка сил реагирования Союзного государства.

Андрей Дапкюнас пояснил: "Причина продолжения проверки - нарастание военной активности у внешних границ Союзного государства и обострение ситуации на Донбассе. Направленность проверки неизменна: она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений вблизи границ Союзного государства".

Выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, Постпред Беларуси также заявил: "Сроки завершения проверки в немалой степени будут зависеть от западных стран. В этой связи Беларусь считает себя вправе настаивать на отводе группировок войск США и других стран - членов НАТО от границ Беларуси и Союзного государства, и контроле вывода войск мероприятиями верификации".

По его словам, генеральные штабы вооруженных сил Беларуси и России выработают совместные дальнейшие шаги, которые прежде всего направлены на недопущение войны. Белорусы готовы вносить свой вклад в поддержание международного мира и безопасности, возобновление нарушенных связей и всегда открыты для ответственного и доброжелательного взаимодействия.

О характере дискуссии на спецзаседании

"В нашей дискуссии на себя обращает внимание одна фигура умолчания, - сказал Андрей Дапкюнас. - В выступлениях уважаемых делегаций практически не говорилось о развернувшейся в мире в последние месяцы масштабной и скоординированной информационной кампании нагнетания страха и ожидания неминуемости войны. Аналитики не находят для описания этого уникального творения человеческих рук других слов как "истерия" и "вакханалия". Даже президент Украины был вынужден признать, что частые предупреждения из-за океана о датах "вторжения" его стране не помогают. Но, если они не помогают Украине, то кому они тогда помогают? Для чего они нужны? "

"Всем известно, что информационная медиа-война является важной составляющей современной гибридной войны. Авторы таких психологических операций, конечно, всегда рассчитывают на контролируемые последствия своих действий, - продолжил Постоянный представитель Беларуси. - Однако человек предполагает, а Бог располагает. Человеческая психика хрупка и неустойчива. Очень может случиться так, что разнузданная кампания разжигания страстей и дезинформации в один момент приведет к не планировавшимся ее авторами разрушительным материальным последствиям, создаст ту искру, которая подожжет пламя настоящей войны".

"На минувшей неделе группа стран решила провести в ОБСЕ два разбирательства с надуманным использованием механизма третьей главы Венского документа. По сути, было решено устроить публичную порку "провинившихся" перед западным миром "нарушителей европейского спокойствия". Один "мальчик для битья" на порку попросту не явился, а другой решил-таки донести свою правду строгим судьям".

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что на совместном заседании Постоянного совета и Форума по безопасности было ожидаемо много неудовлетворенных ораторов, обид из-за недостаточной открытости Беларуси, ожиданий большего уважения к озабоченности партнеров. "Почему-то в память особенно запало, как одна делегация настойчиво просила пустить в Беларусь вертолет для облета интересующей ее территории… В этой связи я хочу сегодня спросить у уважаемых коллег: какие реальные, ненадуманные основания у них есть ожидать искреннего уважения со стороны Беларуси к озабоченности их стран? Уважения, которое может вести к добровольной дополнительной открытости за рамками международных обязательств. Основа уважения - доверие к партнеру, уверенность в отсутствии враждебности".

"Какое доверие Беларусь должна испытывать к странам, которые из-за нынешних межгосударственных разногласий продолжают в нарушение основополагающих принципов международного права применять к Беларуси политику кнута, пытаясь задушить экономику страны разрушительными санкциями? - задал риторические вопросы Андрей Дапкюнас. - Какое уважение к подозрениям и озабоченности стран - членов НАТО должна испытывать Беларусь, когда, например, НАТО в течение долгого времени высокомерно отказывается от любых институциональных контактов с ОДКБ, оборонным союзом, в который входит Беларусь? При том что именно такие контакты способны создать новый канал доверительного общения, помочь развеивать нелепые домыслы и слухи. И ведь именно такого общения так сегодня не хватает государствам - участникам в ситуации, которая сложилась в нашем регионе".

"В завершение не могу не упомянуть, что наша дискуссия, как это, к сожалению, часто случается в последнее время в этом зале, оставляет ощущение общения немого с глухим. Дискуссия, в которой, несмотря на все добрые усилия переводчиков, отсутствует основа взаимопонимания. Дискуссия вне единой системы координат, - сказал Постоянный представитель нашей страны. - Найти такую единую отправную точку для диалога можно в том, что должно объединять любого здравомыслящего человека: в категорическом неприятии войны как метода разрешения конфликтов".

"Вопрос только в том, хватит ли у сегодняшних политических лидеров прозорливости, ответственности и мужества опровергнуть теорию войны Клаузевица и дать людям мира надежду на международную политику, в которой не было бы места войне как естественному продолжению политики", - резюмировал Андрей Дапкюнас.-0-

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