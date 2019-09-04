Дапкюнас о борьбе с терроризмом: Беларусь выступает за тесную координацию международных усилий под эгидой ООН

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за необходимость тесной координации международных усилий под эгидой ООН с целью формирования единого антитеррористического фронта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, выступая сегодня на закрытии международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждение глобальных, региональных и национальных подходов и стратегий в контексте предотвращения использования новых технологий, а также искусственного интеллекта террористами показало, насколько они отличаются друг от друга", - заметил Андрей Дапкюнас.

Замминистра констатировал, что в конференции приняли участие представители "фабрик мысли" и гражданского общества из Беларуси и других стран. "Ваш голос в глобальной антитеррористической кампании не останется незамеченным", - подчеркнул он.

На открытии конференции заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков подчеркнул важность вовлечения женщин и молодежи в борьбу с терроризмом, напомнил Андрей Дапкюнас. "Мне очень приятно отметить вклад наших волонтеров - студентов факультета международных отношений БГУ. Они не только оказали техническую поддержку на конференции, но и поделились своими соображениями по содержательной части мероприятия. Это хороший задел на будущее с точки зрения вовлечения молодежи в решение важнейших проблем международной повестки дня", - продолжил замминистра.

"Как отметил Президент Беларуси, терроризм не знает границ, ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. Его методы - жестоки и бесчеловечны. Эти слова в полной мере относятся к трагедии в российском Беслане, произошедшей 15 лет назад. От рук террористов погибли 334 человека, большинство из которых - дети. Беларусь глубоко сопереживаем горю родных и близких жертв этого безжалостного теракта. Наша задача - сделать все от нас зависящее, чтобы подобная трагедия никогда и нигде не повторилась", - заявил Андрей Дапкюнас.

Не вызывает сомнения, что борьба с терроризмом в контексте применения новых и возникающих технологий будет оставаться в центре внимания международного сообщества, подчеркнул он.-0-