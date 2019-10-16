Дапкюнас обсудил с заместителем генсекретаря НАТО сотрудничество в сфере борьбы с новыми угрозами

16 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня встретился с заместителем генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Антонио Миссироли стал самым высоким за последние 27 лет представителем руководства секретариата Североатлантического альянса, посетившим Беларусь. Собеседники отметили постепенную тенденцию улучшения отношений Беларуси и НАТО, обсудили вопросы развития сотрудничества Беларуси со странами-членами и партнерами НАТО в различных областях, в том числе в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая терроризм.

Андрей Дапкюнас подчеркнул готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. Он проинформировал Антонио Миссироли об итогах международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом посредством инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая состоялась в Минске 3-4 сентября.

Белорусский дипломат также привлек внимание собеседника к инициативам Беларуси о создании "пояса цифрового добрососедства", а также разработке декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, отметив, что предложения белорусской стороны направлены на снижение конфронтации, восстановление доверия и укрепление дружественных связей между странами.-0-

Информационный день программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" прошел в Минске Мероприятие было организовано Государственным комитетом по науке и технологиям и НАН Беларуси при содействии Министерства иностранных дел.