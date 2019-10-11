Дапкюнас подчеркивает важность диалога в урегулировании международных конфликтов

11 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В урегулировании международных конфликтов нет альтернативы многосторонности и диалогу. Такую позицию белорусской стороны озвучил в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас на дискуссии Генеральной ассамблеи ООН об укреплении Организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Андрей Дапкюнас обратился к 75-летней истории функционирования ООН, истории успехов и неудач, исполненных или несбывшихся ожиданий, преданности идеалам и принципам Организации, вместе с тем непоследовательности в их воплощении. Ее долголетие подтверждает, что Организация остается востребованной.

Белорусский дипломат акцентировал внимание на отсутствии альтернативы многосторонности и диалогу для урегулирования международных конфликтов. По этой причине основным направлением в укреплении ООН должно стать формирование подлинного формата многосторонности, направленного на поиск консенсуса, который основан на принципах здравого смысла и взаимных уступок.

Заместитель министра затронул тему юбилейного Саммита ООН в 2020 году и других предстоящих праздничных мероприятий, включая первое празднование учрежденного по инициативе Беларуси Международного дня делегата. По инициативе Беларуси в апреле этого года ГА ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой 25 апреля (день начала международной Конференции в Сан-Франциско) был объявлен Международным днем делегата. Резолюция принята в преддверии предстоящего в 2020 году 75-летия со дня образования ООН, чтобы обратить внимание на роль человеческого фактора и духа единства в создании Организации.

Андрей Дапкюнас высказался в поддержку реформенных инициатив генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в особенности реорганизации системы развития ООН. Белорусский дипломат призвал к разумному и полезному укреплению Организации, а также к недопущению проведения реформ ради реформ. В этом контексте он напомнил об активном участии Беларуси в разработке договора о финансировании реорганизации ООН, который является важным инструментом в оказании поддержки государствам по реализации повестки дня-2030 на страновых уровнях.

Замминистра затронул вопросы совершенствования алгоритмов работы основных органов и комитетов ООН в целях исключения дублирования рассматриваемых ими вопросов. Он подчеркнул необходимость максимально выверенной работы структур Совета Безопасности ООН, занимающихся вопросами выполнения и мониторинга соблюдения странами вводимых СБ ООН ограничительных мер.-0-