Дапкюнас: устойчивое развитие невозможно без решения глобальных демографических проблем

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Устойчивое развитие любого государства невозможно без решения глобальных проблем, связанных с демографическими изменениями. Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая 1 апреля открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В этом году сессия посвящена обзору и оценке реализации Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию, а также ее вкладу в проведение обзора Повестки дня - 2030. В своем выступлении в ходе общей дискуссии заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства ознакомил участников сессии с основными демографическими тенденциями в Беларуси, включая снижение рождаемости и старение населения, а также обозначил ключевые направления национальной политики и программ для решения этих вопросов. В частности, Андрей Дапкюнас отметил значительные усилия, которые предпринимаются в стране для мотивации семей к рождению детей, включая существенную денежную помощь при рождении детей и пособия для их воспитания, а также трехлетний социальный отпуск по уходу за ребенком.

Замминистра иностранных дел Беларуси отметил прямую зависимость эффективности национальных стратегий и программ в области устойчивого развития от актуальной информации о численности и характеристиках населения, главным и достоверным источником которой выступают официальные переписи населения. Он проинформировал участников сессии о запланированной в Беларуси на октябрь очередной переписи населения.

Андрей Дапкюнас отметил особое значение новых и возникающих технологий в решении современных демографических проблем, что нашло свое отражение в Повестке дня - 2030, в которой передовые технологии справедливо признаются катализатором достижения Целей устойчивого развития.

Сессия Комиссии ООН по народонаселению и развитию продолжит свою работу до 5 апреля.-0-