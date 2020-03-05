Дата проведения Высшего госсовета СГ еще не назначена - Рапота

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще не назначена. Об этом сообщил сегодня журналистам госсекретарь СГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даты проведения заседания Совета министров Союзного государства и Высшего госсовета зависят от руководителей этих структур. Мы ждем, когда будет принято решение", - сказал Григорий Рапота.

По его словам, программы заседаний Совета министров Союзного государства, Группы высокого уровня Совмина СГ, Высшего государственного совета были сверстаны еще в прошлом году. "Они постоянно обновляются, потому что появляются новые вопросы, новые проблемы. Часть вопросов мы, не дожидаясь заседаний, решаем в рабочем порядке, чтобы не останавливать процесс", - отметил государственный секретарь СГ.

Григорий Рапота подчеркнул, что бюджет Союзного государства на 2020 год уже подписан. "Мы с ним работаем", - добавил он.

Сегодня в Минске проходит совещание с представителями государственных заказчиков и исполнителей от Беларуси программ, проектов и мероприятий Союзного государства в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, экологии и радиационной безопасности. Планируется подвести итоги выполнения в 2019 году программ, проектов и мероприятий СГ в этих сферах, обсудить возникающие вопросы в ходе их реализации и пути решения.-0-