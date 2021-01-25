Давление будет продолжаться и на Беларусь, и на Россию - Пономарева

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Давление будет продолжаться и на Беларусь, и на Россию, поэтому людям нужно объяснять суть происходящего, заявила на онлайн-конференции в Международном медиаклубе профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Давление будет продолжаться и на Беларусь, и на Россию, поэтому людям нужно объяснять суть происходящего, - считает эксперт. - Очевидно, что со стороны белорусских граждан существует понимание сложных мирополитических процессов и вера в ту систему, которая была создана".

Журналисты, историки и политологи обсудили тему "Поколение революций: от распада СССР до современных майданов". Следствием распада "могучего и непобедимого" стала целая волна цветных революций, прокатившаяся по странам бывшего СССР. Одни из них смогли устоять перед этими "волнами", другим повезло меньше. Процесс, который был запущен с разрушения советской системы, продолжается до сегодняшнего дня, считает Елена Пономарева.

"Недаром, когда Бжезинского в 1991 году поздравляли с победой в холодной войне, он сказал журналистам: не надо морочить себе голову, мы боролись и боремся с исторической Россией, как бы она ни называлась, - отметила российский политолог. - Поэтому происходящее у нас и то, что переживает последние полгода Беларусь, - это борьба с исторической Россией. Технологии, конечно, меняются, но суть процесса, запущенного как внешними игроками, так и внутренними деструктивными силами и интересантами, остается прежней".

По мнению профессора, современный переворот - безыдейный процесс. "Однако есть обращение к концепции "нового прошлого". Именно там пробуют отыскать некие смыслы. Отсюда и обращение к латышским легионерам, героизация Бандеры, мифологизация БНР. Кроме того, это протесты сытых в условиях относительно либерального и просвещенного авторитаризма, - подчеркнула она. - Разговоры о том, что в России или Беларуси диктатура - это для людей с узкой картиной мира. Потому что, если бы Путин или Лукашенко действительно были диктаторами, никто бы по улицам не ходил. Еще одна характеристика современных переворотов - расчеловечивание лидера. Причем очень грязное, но хорошо продуманное. Дискредитации идут через СМИ и современные мессенджеры".

События начала 21-го века, начиная с Белграда, политолог называет технологиями смены политических режимов или политическими переворотами современности, не имеющими никакого отношения к революциям как таковым. "Революция - это смена системы и форм собственности, совершенно новые идеи, некое историческое проектирование, - напомнила историк. - Великая французская и Октябрьская революции имеют всемирное историческое значение, потому что они изменили контур мира - идейно-культурный и геополитический".

Отвечая на вопрос, что позволяет сегодня управлять политическими технологиями, политолог сделала упор на запредельный уровень монополизации информационно-коммуникативного и рекламного пространства.

"Например, Google имеет долю 88% поисковика рекламы мирового уровня, Facebook, Instagram, WhatsApp владеют 77% мобильного социального трафика, и это всеобщая черта. Неслучайно, например, события в арабских странах называли Twitter-революциями. Именно независимость сетей от власти делает их привлекательными и альтернативными якобы из-за неангажированности источника информации. Убежденность в честности и искренности создателей соцсетей позволяют довольно легко экзальтировать большие массы пользователей. И, естественно, координировать их на улице. Таким образом мы видим, что на современном этапе политические перевороты являются высокотехнологичным продуктом эпохи глобализации, который стал возможен только по достижении человечеством особого качества информационных технологий, развития всех сфер жизни - науки, экономики, средств связи", - резюмировала профессор.

На взгляд политолога, нужно попытаться найти некую модель, которая позволила бы рассказать о том, что ценно для общества и народа. На ее взгляд, без системы образования, наличия идеологических конструкций, формирования социальной, культурной идентичности, акцентирования на социальном и политическом опыте этого сделать нельзя.-0-