Давыдько: сейчас тема союзного строительства обретает особый смысл

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас тема союзного строительства обретает особый смысл. Об этом сказал журналистам председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, председатель Комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся на пороге новейшей истории, полной угроз и турбулентности. И тема союзного строительства обретает особый смысл. Наши президенты говорят о необходимости усиления интеграции и пересмотре значения Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - отметил Геннадий Давыдько.

По его словам, весь мир пристально наблюдает за интеграцией Беларуси и России. "Кто-то - доброжелательно, кто-то - враждебно. Мы должны это четко понимать", - добавил он.

Сегодня в Минске прошло заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Были признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, прошли выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Также утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Одним из главных вопросов повестки стало обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Парламентарии рассмотрели интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения. Кроме того, обсуждена ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, реакция Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции, принято соответствующее заявление Парламентского собрания.-0-