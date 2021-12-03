"Даже санкции не могут правильно ввести". Головченко о действиях Запада против Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний пакет санкций Запада против Беларуси вызывает недоумение. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у главы государства по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Романа Головченко, принятие странами Запада очередного пакета ограничительных мер в отношении Беларуси заставляет усомниться в профессионализме людей, которые их готовят или подсказывают.

"Я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Если какое-то небольшое борисовское предприятие удостоено внимания Соединенных Штатов Америки, наверное, это только повод гордости для него, - сказал премьер-министр. - Ведь раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются "режимом". И даже прописывали критерии: там, где государство имеет 50% и больше. Но ведь в этом пакете уже есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю. Какое же это следование критериям? Где профессионализм? Вы даже санкции не можете правильно ввести".-0-