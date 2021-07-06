Даже в парламентских структурах ОБСЕ в обсуждениях растет градус конфронтационности - Савиных

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Национального собрания Беларуси в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) сегодня участвует в пленарном заседании 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в формате видео-конференц-связи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня фактически Парламентская ассамблея ОБСЕ завершает свою работу. Выполнена практически вся повестка дня, обсуждена работа специальных комитетов, затронуты вопросы, которые действительно актуальны и представляют серьезный интерес для всех государств - членов ОБСЕ. Это и добрососедство в сфере IT-технологий, борьба с терроризмом, распространением наркотиков и многое другое, - рассказал журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. - Конечно, есть и противоречивые ситуации, когда на рассмотрение Парламентской ассамблеи выносятся резолюции неконсенсусного характера. Так, например, вчера на заседании постоянного комитета были отклонены по правилам процедуры несколько резолюций, которые были внесены в последний момент, но в нарушение процедурных правил. В частности, одна из них касалась и Республики Беларусь. Тем не менее авторы этой резолюции хотят вернуться к ее рассмотрению, используя опять-таки другие правила процедуры. Сегодня мы эти вопросы будем обсуждать".

Парламентарий подчеркнул: "С сожалением приходится констатировать, что в обсуждениях растет градус конфронтационности даже в рамках парламентских структур. Хотя изначально мы всегда гордились тем, что парламентские структуры созданы для поиска взаимопонимания и мостов, которые могли бы объединить нации и государства".

"Будем озвучивать свою проблематику внешнего вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, беспрецедентное давление со стороны стран - участниц ОБСЕ в том числе, - отметил член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Денис Карась. - Сейчас есть неопровержимые факты у сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси о внешнем вмешательстве во внутренние дела и финансирования так называемой оппозиции, которая находится сейчас за рубежом для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси".

По словам парламентария, это недопустимо. "Тем не менее, видя, что происходит по примеру того же самого разгона мирных демонстраций в Нидерландах. Люди всего лишь вышли высказать свое недовольство против ковидных мер. В результате получили жесткий разгон. И вот они учат нас, как надо вести себя и как защищать свой суверенитет, - заявил он. - Ведь, по сути, идет война - это один из видов гибридных войн, который идет по сценарию оранжевых революций".-0-