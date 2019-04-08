Дебаты кандидатов в президенты Украины могут решить исход выборов - эксперт

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие дебаты кандидатов в президенты могут сыграть решающую роль в выборе украинского народа. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

По его словам, многие эксперты достаточно скептически относятся к победе на выборах действующего президента Петра Порошенко. Однако рейтинг Владимира Зеленского, который по результатам первого тура голосования почти вдвое выше, еще ни о чем не говорит. По мнению научного сотрудника, подавляющее большинство украинцев, пришедших на избирательные участки в первом туре, понимали, что одним туром не ограничится. "Поэтому они были готовы рисковать, голосуя за неизвестного кандидата, который толком не предоставил ни предвыборной программы, ни какого-то видения будущего Украины", - высказал свою точку зрения эксперт.

Это своего рода протестное голосование, считает он. По поводу того, сохранится ли это протестное ядро у Зеленского во втором туре, эксперт высказал некоторое сомнение: "Все прекрасно понимают, что от их голоса зависит, кто станет президентом Украины. То есть граждане осознают, что просто протест в виде голосования за неизвестного кандидата уже не сработает".

Несмотря высокий антирейтинг Петра Порошенко, его политическая позиция ясна каждому украинцу. "Чего ожидать от Зеленского? Не думаю, что большинство понимает это", - отметил собеседник. Здесь, по его словам, есть такая диалектика: либо согласиться на понятное настоящее, либо рискнуть и проголосовать за неизвестное будущее.

Не стоит также забывать, что за двух кандидатов, которые прошли во второй тур, проголосовало меньше половины избирателей. Следовательно, сейчас будет идти дележка голосов других кандидатов - участников первого тура. "Многие эксперты отмечают, что все остальные кандидаты были оппозиционно настроены к действующей власти, поэтому автоматически их голоса переводят в пользу Зеленского, - говорит научный сотрудник. - На мой взгляд, такая логика неправильная, потому что те, кто голосовал за Тимошенко, Бойко, Гриценко и других кандидатов, голосовали за конкретную программу, действующего политика, который имеет опыт администрирования и управления. Будут ли они во имя какого-то протеста выбирать позицию Зеленского - неизвестного кандидата, не имеющего программы, не высказывающего конкретных предложений и видения будущего Украины, одним словом, не имеющего опыта управления на госслужбе? На этот счет возникает сомнение".

Что касается мнения Президента Беларуси о возможных итогах президентских выборов в Украине, Петр Петровский считает, что Александр Лукашенко исходил из позиции, что украинский народ "не будет рисковать сегодняшним, выбирая человека без бэкграунда в управлении".

Петр Порошенко имеет и большой опыт управления, и большой опыт дискуссий. "Он знает конкретные проблемы, состояние украинского государства. Владимир Зеленский же имеет опыт актерского мастерства, но не имеет понимания политических, экономических, социальных процессов, которые существуют в стране. Поэтому предстоящие дебаты могут повлиять на исход выборов. Эти оставшиеся две недели могут достаточно сильно изменить повестку дня в Украине", - резюмировал собеседник.

Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информагентству Турции "Анадолу", во время которого, в частности, обсуждалась тема выборов в Украине. Глава государства заявил, что "склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко". Белорусский лидер не стал заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. Что касается сложившегося мнения о том, что голосовать в Украине фактически не за кого, а за Владимира Зеленского многие отдают свои голоса в качестве протеста, то Александр Лукашенко считает, "если не за кого голосовать, то и голосовать не надо". "Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", - отметил он.-0-