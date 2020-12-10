Деятельность дипломатов должна быть направлена на сближение, а не углубление пропасти между странами - Макей

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность дипломатов должна быть направлена на сближение, а не углубление пропасти между странами и народами. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, рассказывая о состоявшейся 9 декабря встрече с послами государств Европейского союза, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Был поднят вопрос и о возвращении уровня дипломатического присутствия известных государств. Мы сказали, что да, мы также считаем, что диалог необходим даже в трудную ситуацию, в трудные минуты, - отметил Владимир Макей. - Но мы не приветствуем тот факт, что решение этого вопроса должно происходить под воздействием тех или иных ультиматумов". По его словам, "манера общения с нашими европейскими партнерами должна проходить не в формате "учитель-ученик", а на равноправной, спокойной, взаимоуважительной основе". "Поэтому я призвал своих коллег избегать эмоциональности. Дипломаты должны мыслить рационально, - сказал руководитель белорусского МИД. - Дипломаты должны исходить из того, что деятельность должна быть направлена на сближение наших стран и народов, а не на разъединение и углубление пропасти между нами". Владимир Макей подробно рассказал журналистам о темах, которые обсуждались на его встрече с послами европейских стран. Он также ответил на вопросы, которые касались итогов состоявшегося сегодня заседания СМИД СНГ, которое прошло в формате видеоконференции.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!