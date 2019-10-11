11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде на саммите Содружества, участие в котором приняла белорусская делегация во главе с Президентом Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ формирует согласованный подход к реализации экономических интересов Содружества и каждого из государств СНГ. Декларация направлена на создание эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие экономических связей как в Содружестве, так и во взаимодействии с другими государствами и международными организациями.

Как рассказал накануне, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, декларация разработана в том числе с учетом происходящих процессов цифровизации. Инициатива о подготовке декларации и ее подписании ранее была выдвинута Президентом Туркменистана. "Она сразу же получила поддержку государств СНГ. В течение двух лет велась кропотливая работа по согласованию текста декларации", - отметил Сергей Лебедев.

Отвечая на вопрос, почему возникла необходимость в таком документе, несмотря на и так активное экономическое взаимодействие участников Содружества, исполнительный секретарь СНГ сказал: "Проходит время, и многие документы, которые регламентируют наши экономические взаимоотношения, постепенно устаревают. Появляются новые моменты в международной жизни, экономических взаимоотношениях. И эта декларация как раз актуализировала наши потребности в развитии экономических связей. Туда привнесены новые элементы. В частности, появился такой термин, как цифровизация, внедрение цифровой экономики".

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в СНГ разработана с учетом цифровизации Инициатива о подготовке декларации и ее подписании ранее была выдвинута Президентом Туркменистана. Проект декларации содержит положения, актуальные для экономических взаимоотношений государств Содружества.

Таким образом, проект декларации содержит положения, актуальные для экономических взаимоотношений государств Содружества. "Она получила поддержку во всех странах СНГ. Совместно была согласована и разработана. Представители государств дополнили ее своими предложениями. Мы надеемся, что этот важный и содержательный документ будет регламентировать направления деятельности в экономическом взаимодействии на ближайшие годы", - добавил Сергей Лебедев.-0-