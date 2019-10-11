11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде на саммите Содружества, участие в котором приняла белорусская делегация во главе с Президентом Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Документ формирует согласованный подход к реализации экономических интересов Содружества и каждого из государств СНГ. Декларация направлена на создание эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие экономических связей как в Содружестве, так и во взаимодействии с другими государствами и международными организациями.
Как рассказал накануне, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, декларация разработана в том числе с учетом происходящих процессов цифровизации. Инициатива о подготовке декларации и ее подписании ранее была выдвинута Президентом Туркменистана. "Она сразу же получила поддержку государств СНГ. В течение двух лет велась кропотливая работа по согласованию текста декларации", - отметил Сергей Лебедев.
Отвечая на вопрос, почему возникла необходимость в таком документе, несмотря на и так активное экономическое взаимодействие участников Содружества, исполнительный секретарь СНГ сказал: "Проходит время, и многие документы, которые регламентируют наши экономические взаимоотношения, постепенно устаревают. Появляются новые моменты в международной жизни, экономических взаимоотношениях. И эта декларация как раз актуализировала наши потребности в развитии экономических связей. Туда привнесены новые элементы. В частности, появился такой термин, как цифровизация, внедрение цифровой экономики".
Таким образом, проект декларации содержит положения, актуальные для экономических взаимоотношений государств Содружества. "Она получила поддержку во всех странах СНГ. Совместно была согласована и разработана. Представители государств дополнили ее своими предложениями. Мы надеемся, что этот важный и содержательный документ будет регламентировать направления деятельности в экономическом взаимодействии на ближайшие годы", - добавил Сергей Лебедев.-0-