Делегация Беларуси примет участие в мероприятиях МПА СНГ в Санкт-Петербурге 21-22 ноября

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем примет участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи стран - участниц СНГ, которые пройдут в Санкт-Петербурге 21-22 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Так, 21 ноября состоится заседание Совета МПА СНГ, где будут рассмотрены итоги последних заседаний советов глав государств и правительств Содружества. "Участники заседания также обсудят работу над проектами Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, плана мероприятий МПА СНГ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы", - проинформировали в пресс-службе. Кроме того, в повестке дня - организация наблюдения за выборами в странах СНГ и другие вопросы.

22 ноября пройдет пленарное заседание МПА СНГ, где будут рассмотрены модельные законы об обязательственном праве, о рекламе, о социальном и экологическом туризме. Парламентарии обсудят проекты рекомендаций по применению принципов международного гуманитарного права при противодействии терроризму и насильственным проявлениям экстремизма, а также по организации национальных центров экологической безопасности.

Планируется, что во время рабочей поездки в Санкт-Петербург Михаил Мясникович встретится с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.-0-