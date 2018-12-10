Делегация чешских парламентариев и деловых кругов посетит Беларусь

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация во главе с депутатом Палаты депутатов парламента Чехии, руководителем двусторонней межпарламентской группы дружбы Даниелем Павласом посетит Беларусь 11-14 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В Минске делегация, в состав которой войдут представители чешского бизнеса, встретится с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком, а также с членами рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Чехии.

Программой визита запланированы переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Белорусской торгово-промышленной палате, Министерстве здравоохранения. Кроме того, ожидается, что делегация посетит Китайско-белорусский парк "Великий камень", ОАО "Городея", дворцово-парковый ансамбль Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".-0-