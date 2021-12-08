Делегация ОДКБ знакомится с деятельностью миротворческой миссии ООН в Ливане

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8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности и Объединенного штаба ОДКБ 5-9 декабря находятся в рабочей поездке в миротворческой миссии ООН UNIFIL в Ливанской Республике, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. По словам пресс-секретаря, договоренность о поездке была достигнута по результатам переговоров генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жаном-Пьером Лакруа в июне. "В ОДКБ активно ведется работа по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческую деятельность ООН, это является одним из приоритетных направлений деятельности организации, - напомнил Владимир Зайнетдинов. - Основная цель поездки - ознакомление с деятельностью миссии ООН UNIFIL, изучение особенностей выполнения миротворческих задач многонациональными миротворческими контингентами". Уже состоялись рабочие встречи делегации ОДКБ с исполняющим обязанности руководителя миссии ООН Джеком Христофидесом, а также с начальником штаба временных сил ООН в Ливане бригадным генералом Юбером Гомаром. Стороны обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества в сфере миротворчества. На брифингах в штабе руководства миссии специалисты UNIFIL проинформировали о структуре миссии и основных задачах, решаемых миротворцами в зоне проведения миротворческой операции. "Представители ОДКБ также посещают миротворческие контингенты, в том числе сформированные из военнослужащих государств - членов ОДКБ - Беларуси, Армении и Казахстана, - проинформировал пресс-секретарь. - С командованием секторов миротворческой миссии и миротворческих контингентов предусмотрено проведение консультаций и обмен опытом по вопросам, представляющим практический интерес. В частности, условиям функционирования и взаимодействия национальных миротворческих контингентов, особенностям их подготовки, материально-технического и правового обеспечения, оснащения совместимыми вооружением и военной техникой и ряд других".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!