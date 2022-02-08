8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Пакистана планирует посетить Беларусь в 2022 году, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на заседании Совета Палаты представителей рассмотрен и утвержден план международного парламентского сотрудничества на 2022 год. Межпарламентское сотрудничество осуществляется по нескольким направлениям. Одно из них - работа в международных парламентских организациях. Сегодня парламент Беларуси является полноправным членом в семи международных парламентских организациях и в трех имеет статус наблюдателя", - рассказала Ольга Петрашова.

Депутат подчеркнула, что активно развивается двустороннее сотрудничество с парламентами зарубежных стран. "В этом году планируются визиты парламентских делегаций нашей страны и делегаций на уровне рабочих групп Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентами таких государств, как Египет, Иран, Республика Корея, Таджикистан. Также в 2022-м планируется официальный визит в Беларусь делегации Исламской Республики Пакистан, - отметила она. - В этом году в нашей стране будет проведено 13-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Беларуси с Национальным собранием Армении".

Кроме того, будет продолжена работа по сотрудничеству на уровне рабочих групп с парламентариями иностранных государств. "Например, в феврале будут проведены встречи руководителей и членов рабочих групп парламентов Беларуси и Бразилии, а также парламентов Беларуси и Вьетнама. Одним из важных направлений деятельности является строительство отношений с основными стратегическими партнерами нашей страны - Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - дополнила Ольга Петрашова.-0-