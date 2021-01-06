Делегация турецкого Комитета по внешнеэкономическим связям посетит Беларусь

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле Алексей Швед встретился с председателем Турецко-белорусского совета при Комитете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), главой группы компаний "Сойджан Ширкетлер Грубу" Йылмазом Сойджаном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве нашей страны в Стамбуле.

"Состоялся обмен мнениями о состоянии торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Турцией. Стороны наметили направления дальнейшего взаимодействия, в частности на ближайший год", - говорится в сообщении.

В контексте предстоящего в январе визита делегации Комитета по внешнеэкономическим связям Турции в Беларусь рассмотрены дополнительные инициативы по его наполнению, а также согласованы организационные вопросы.-0-