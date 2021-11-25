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25 ноября 2021, 14:31

Делегация во главе с Кочановой приняла участие в международной парламентской конференции

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в международной парламентской конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и Цели в области устойчивого развития", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие организовано в режиме видеоконференции Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

В своем выступлении Наталья Кочанова отметила результаты Беларуси в достижении Целей устойчивого развития, охарактеризовала современную систему здравоохранения страны и меры, принятые на государственном уровне в условиях пандемии.

"Охватившая мир пандемия продемонстрировала, насколько важны для каждой страны сильные системы здравоохранения и готовность к работе в чрезвычайных ситуациях. В таких условиях критически необходимы наращивание потенциала противодействия новым вызовам и неотложный поиск путей для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения", - сказала она.

"С самого начала Беларусь идет своим путем. Наш выбор мы сделали осознанно и взвешенно, так как уверены: белорусская система здравоохранения с этим вызовом справится. Выстроена система оперативного принятия решений, четкого координирования и контроля их реализации на местах. Создана разветвленная сеть организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях, имеется значительный коечный фонд. Республика обеспечена медицинскими кадрами практикующего и научного звена. Функционирует многоуровневая система санитарно-эпидемиологических служб, инфекционные больницы в каждом регионе. Вопросы противодействия пандемии находятся на личном контроле Президента Александра Лукашенко", - констатировала председатель Совета Республики.

Для оперативного обмена информацией и реагирования в каждой области и столице организованы штабы, возглавляемые председателями областных и Минского городского исполкомов. Коечный фонд перепрофилируется в зависимости от эпидобстановки. Прививочные пункты действуют не только в организациях здравоохранения, но и на предприятиях, в торговых центрах, учреждениях образования, социального обслуживания, работают выездные бригады. Налажено производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Завершается работа по локализации производства вакцины "Спутник V", создается собственная вакцина.

Организации здравоохранения Беларуси продолжают оказывать экстренную и неотложную помощь, полностью выполнять плановое медицинское обслуживание, вплоть до высокотехнологичных операций. Под пристальным вниманием государства - отдельные категории населения. Пожилые, люди с инвалидностью получают медобслуживание на дому - от приема анализов до консультаций врачей-специалистов и доставки рецептов. Не прекращается оказание акушерско-гинекологической и перинатальной медицинской помощи. Четко выстроена система помощи матерям и детям. Строятся и реконструируются объекты здравоохранения, организации оснащаются высокотехнологичным медоборудованием.

"Действенность и мобильность нашей системы здравоохранения в очередной раз подтверждаются в ситуации на белорусско-польской границе. Мы обеспокоены положением беженцев, особенно беременных женщин, детей, людей пожилого возраста. Когда речь идет о жизни и здоровье, мы, белорусы, не делим людей на своих и чужих. Со своей стороны мы делаем все необходимое для этих людей, включая постоянный мониторинг бригадами медицинской помощи, врачебные осмотры и консультации, при необходимости проводится госпитализация, предложено вакцинирование для желающих. Однако очевидно: необходимы решения политического характера на международном уровне", - отметила спикер.

"Беларусь всегда готова делиться своим опытом. Мы открыты к самому широкому сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами в интересах стабильного, здорового и процветающего мира. Пандемия COVID-19 показала, что в условиях распространения инфекционных болезней в современном глобализированном мире страны не могут действовать по отдельности. Успешно противостоять подобным вызовам возможно лишь в рамках единого международного подхода. Сообща мы должны создать систему полноценного обеспечения пандемической готовности и реагирования, которая способна обеспечить безопасность и здоровье людей. В приоритете - установление устойчивых контактов и обмен наилучшими практиками для достижения Целей устойчивого развития и противодействия пандемии COVID-19", - подчеркнула Наталья Кочанова.

По ее словам, задача парламентариев - в создании надежной и прозрачной законодательной базы для регулирования механизмов реагирования и эффективного применения законов в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. "Нам необходимо осуществлять постоянный обмен парламентскими практиками и развивать межпарламентские связи по этим вопросам. Наш общий долг перед настоящим и будущими поколениями - не допустить новых эпидемий и пандемий. Пусть COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества", - заключила спикер.

На пленарном заседании конференции выступили директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, руководители парламентских делегаций, руководителей профильных отраслевых советов СНГ, министерств и ведомств стран СНГ, руководители партнерских международных организаций и представители экспертного сообщества.

На конференции прошли заседания панельных дискуссий "Роль парламентов в законодательном обеспечении права на доступ к услугам общественного здравоохранения и медицинской помощи в условиях пандемии" и "Право на всеобщий охват услугами здравоохранения: всеобщий доступ к качественной медико-санитарной помощи и защита от финансовых рисков".-0-

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