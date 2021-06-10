Демидов: люди с тревогой и непониманием воспринимают негатив, который выливается на нашу страну

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди с тревогой и непониманием воспринимают тот негатив, который выливается на нашу страну. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, комментируя обращение депутатов всех уровней и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

"Сегодня наш Новополоцк, его жители, трудовые коллективы с тревогой и непониманием воспринимают тот негатив, который выливается на нашу страну. Помимо абсолютно необоснованного и ничем не спровоцированного возобновления экономических санкций со стороны США в отношении ряда предприятий концерна "Белнефтехим", в том числе и ОАО "Нафтан", мы сталкиваемся с попытками подорвать любые контакты и проекты с нашими западными партнерами. Со многими из них мы эффективно сотрудничали в различных сферах, реализуя интересные, востребованные и полезные для людей проекты в области культуры, образования, общественного транспорта, климата, инклюзии и многих других. В настоящее время большинство из них приостановлено. Таким образом, наше партнерство, наша дружба, а самое главное интересы людей стали заложниками агрессивного, предвзятого, высокомерного навязывания своей повестки со стороны ряда западных правительств", - отметил сенатор.

Он уверен, что в этой ситуации речь идет не о выстраивании равноправных партнерских отношений, а об очередной попытке колонизировать и подчинить своей воле наш народ, занять нашу территорию для реализации своих целей.

"Это, на мой взгляд, очередной глобальный "крестовый поход" под видом борьбы за демократические ценности. Кстати, предыдущие также велись по всему миру под флагами просветительства и христианизации "диких" народов Востока, Африки, Америки, Китая, Индии и многих других, чьи названия даже не сохранились. Никогда Запад не вкладывал ресурсы для подчинения своей воле других стран с целью облагодетельствовать и поднять уровень благосостояния местных жителей. Все всегда происходило ровно наоборот, - заявил Дмитрий Демидов. - Меняются времена, меняются технологии и методы подавления, а принципы, цели и задачи остаются все те же. К чему это привело для этих народов, мы все знаем и помним. Равно как помним, как на это реагировали наши предки во все времена. С какой стойкостью они сохраняли свои устои, свои традиции, свои земли, свою свободу и независимость. Точно так же будет и впредь. Поэтому депутатский корпус города однозначно поддержал обращение депутатов и членов Совета Республики к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси".-0-