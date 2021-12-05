Депутат: если США разместят ядерное оружие у границ Беларуси, наш ответ не заставит себя долго ждать

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если США разместят ядерное оружие у границ Беларуси, наш ответ не должен заставить себя долго ждать. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Игорь Хлобукин.

"Дальнейшая эскалация военного присутствия западных стран у границ Беларуси, нарастание рисков и угроз военно-политического давления на нашу страну дает полное основание главе государства как главнокомандующему Вооруженными Силами просить Россию о размещении на нашей территории современных средств обороны и стратегического сдерживания. И в этом нет ничего удивительного, ведь система сдержек и противовесов, в том числе в оборонной сфере, является одним из способов защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности любой страны. Все мы помним, как в 90-е годы США, страны Европы и в целом Североатлантический альянс гарантировали постоянную, полную и безоговорочную безопасность тогда еще молодой республике в обмен на вывод ядерных арсеналов с нашей территории в Российскую Федерацию, - сказал депутат. - Спустя почти 30 лет все эти договоренности разрушены и ничего не стоят, а обещания безопасности скоротечно забыты. При этом наше военно-стратегическое и оперативно-тактическое сотрудничество с Россией предполагает не просто стороннее наблюдение за происходящими процессами, но и поддержку друг друга с принятием адекватных мер реагирования".

По словам Игоря Хлобукина, если США разместят ядерное оружие у границ Беларуси, наш ответ не должен заставить себя долго ждать. "Мы может с полным основанием просить Россию разместить ядерное оружие на нашей территории. Полагаю, что это может быть современное оружие сдерживания, с ядерными зарядами локального действия, строго исходя из нашей оборонительной военной доктрины. В этой связи как никогда актуальны предложения общественности об исключении из Конституции Беларуси положений о стремлении сделать территорию безъядерной зоной. Сегодня все в мире понимают, что полномасштабного применения ядерного оружия уже не будет никогда, это затронет все без исключения противоборствующие стороны. От этого не скрыться ни за океаном, ни в бункере различной глубины. Однако уверен, что возможность принять ответные меры у нас должна быть. Тем более мы сохранили военную инфраструктуру базирования ракетных войск стратегического назначения бывшей Советской армии", - напомнил парламентарий.

Он считает, что нагнетание обстановки, развитие нового витка гонки вооружений и милитаризации государств Европы экономически выгодно прежде всего США как одному из мировых игроков на рынке военной техники и вооружения. "Финансово-промышленные группы и магнаты требуют от своих правительств увеличения бюджетного финансирования расходов на оборону, кредитования экономик иных стран, в том числе под поставки современного вооружения в долг. Цель этого всего одна - искусственное нагнетание обстановки, односторонняя непримиримая санкционная политика, отвлечение населения своих стран от внутренних угроз и проблем, разогрев гонки вооружений, уход от дефолтов, отказ от долгов и в итоге финансовое обогащение, - уверен Игорь Хлобукин. - А безопасность в регионе совместно с Россией мы сохраним, расширяя диалог со всеми заинтересованными прогрессивными силами, международными организациями по деэскалации военных угроз, укрепляя союзнические отношения, через более высокий уровень интеграции в Союзном государстве, в том числе по широкому спектру оборонного сотрудничества, в интересах граждан Беларуси и России. Так исторически было всегда и будет в дальнейшем".-0-