Депутат Госдумы: Беларусь и Россия должны поставить заслон фейковым новостям

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 марта 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:01 Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 марта Общество
18:44 Факультету Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии исполнилось 15 лет Общество
18:42 В СНГ начата работа по интеграции национальных систем электронного здравоохранения Общество
18:28 На Белорусской железной дороге стартовала акция "Дети и безопасность" Общество
18:26 Действие полисов автострахования Беларуси и России могут распространить на всю территорию СГ Общество
18:20 Двух жителей Слонимского района осудили за поджог шин на дороге Происшествия
18:09 В здании Гуанчжоу произошел взрыв: есть погибшие В мире
18:07 Мартынюк: внутренние войска должны развиваться в духе современности Регионы
18:00 В мемориальном комплексе "Тростенец" создадут информационный центр Общество
17:41 Умер заслуженный тренер СССР и Беларуси по боксу Валерий Кондратенко Спорт
17:40 На полигоне под Борисовом проходит батальонное тактическое учение Общество
17:39 Кухарев: критические дефекты на столичных дорогах надо устранить до конца недели Регионы
17:36 Повный: мы должны знать свою страну и хранить историческую правду Общество
17:29 Пляжи Минска должны подготовить к сезону до 15 мая Регионы
17:25 Воронюк: общественные организации Беларуси едины в своем порыве сохранять историческую память Общество
17:17 Депутат Госдумы: Беларусь и Россия должны поставить заслон фейковым новостям Политика
17:07 Научная конференция о сохранении исторической памяти пройдет 23 марта в Палате представителей Общество
16:50 Число заявлений о банкротстве в экономическом суде Витебской области сокращается второй год подряд Регионы
16:49 Победителей конкурса "За што я люблю родную зямлю" наградят в НАН Культура
16:33 ЕС ввел санкции против 11 человек за военный переворот в Мьянме В мире
16:29 Клинические испытания российской вакцины "Спутник лайт" завершены В мире
16:27 Акция "Восстановление святынь Беларуси" пройдет на более чем 20 объектах Гродненской области Регионы
16:25 Призывы в интернете к антигосударственной деятельности должны быть наказуемы - Давыдько Общество
16:19 Давыдько: в современных реалиях важна даже демонстрация интеграционных устремлений Беларуси и РФ Общество
16:18 Новые мутации британского штамма вызвали третью волну COVID-19 в Украине - исследование В мире
16:06 В Минске продолжаются профилактические отработки развлекательных заведений Регионы
16:02 В Гродно милиция выявила более 10 случаев необоснованного получения "декретных" Происшествия
16:00 Клишевич: оппозиция проигнорировала годовщину Хатыни, которая является ключевой для белорусов Общество
15:56 "Дыхание времени на киноэкране": афиши 1940-1950 годов представили в музее истории ВОВ Афиша
15:42 В Минске обвиняемого в клевете в видеоролике на YouTube приговорили к 2 годам ограничения свободы Происшествия
Все новости
Все новости
Политика
22 марта 2021, 17:17

Депутат Госдумы: Беларусь и Россия должны поставить заслон фейковым новостям

Владимир Афонский. Фото ТАСС
Владимир Афонский. Фото ТАСС

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо выработать единую политику противостояния информационным угрозам в Союзном государстве и поставить заслон фейковым новостям. Такое мнение высказал журналистам во время состоявшегося сегодня в Москве заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике заместитель ее руководителя, депутат Госдумы РФ Владимир Афонский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Союзного государства главное - противостояние информационным угрозам. Потому что немало людей, которые хотят раскачать ситуацию, в том числе используя различные аккаунты в социальных сетях, различные СМИ. Для нас очень важно выработать единую политику противостояния именно информационным угрозам и выработать параметры информационной безопасности", - сказал Владимир Афонский.

"Конечно, необходимо поставить жесткий заслон фейковым новостям и добиться того, чтобы такие новости немедленно удалялись посредством Роскомнадзора и тех структур, которые работают в Беларуси, - продолжил российский парламентарий. - Наша общая повестка должна сопровождаться хорошими, позитивными, правдивыми новостями".

Депутат Госдумы констатировал, что много вопросов вызывает деятельность СМИ, которые вещают на территорию России и Беларуси и имеют иностранную юрисдикцию. "Задача парламентариев - не допускать наличие искаженной информации, переписывания истории, создать такие условия, чтобы и эти СМИ, которые имеют небелорусскую и нероссийскую юрисдикцию, не искажали историческую правду, не пытались раскачать ситуацию. Это недопустимо, - подчеркнул он. - Именно над этими вопросами мы сейчас работаем. Для нас важно принять ту правовую базу, которая позволит в случае появления такой информации принимать решения, исключающие негатив, переписывание истории, героизацию фашизма".

"Мы должны поставить табу на появление в СМИ, где бы они ни были зарегистрированы, искаженной информации о Великой Отечественной войне, о ее героях и победителях, а также о нынешней ситуации", - заявил Владимир Афонский.

На заседании депутатам Парламентского собрания была представлена информация о реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в области формирования общего информационного пространства Беларуси и России. Депутаты отметили, что в настоящее время ведется совместная работа в соответствии с планом мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021-2025 годы, который был утвержден в июле 2020 года. По мнению парламентариев, с того времени Беларусь и Россия столкнулись с новыми вызовами и подвергаются беспрецедентному давлению в мировом информационном пространстве. В связи с этим профильным министерствам предложено провести анализ хода выполнения положений плана мероприятий и при необходимости внести корректировки, соответствующие современным условиям.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения СМИ Союзное государство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович поздравил президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с праздником Навруз
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Жук: парламентская республика - наименее эффективный механизм управления страной в эпоху перемен
Николай Снопков. Фото из архива Китай в экстремальных условиях 2020 года уверенно вышел на траекторию восстановления - Снопков
Дмитрий Мезенцев . Фото ТАСС Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси
Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения КНР в борьбе с бедностью" открылась в Минске
Фото из архива Головченко обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества
Главное
Александр Лукашенко "Мы это помним, и в этом наша сила" - выступление Лукашенко на митинге-реквиеме в Хатыни
Головченко: один из уроков Хатыни - у зла нет национальности
ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция памяти "Приди и поклонись" в мемориальном комплексе "Хатынь"
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
В Беларуси чтят память жителей Хатыни и тысяч других сожженных деревень
Мезенцев в мемориальном комплексе "Хатынь": недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа
Воронюк: общественные организации Беларуси едины в своем порыве сохранять историческую память
Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен к 2 апреля
Мартынюк: внутренние войска должны развиваться в духе современности
Представители Администрации Президента проведут 22-26 марта выездные приемы
Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 марта
Действие полисов автострахования Беларуси и России могут распространить на всю территорию СГ
Факультету Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии исполнилось 15 лет
Кухарев: критические дефекты на столичных дорогах надо устранить до конца недели
До конца АКЦИИ осталось 10 дней! Спешите выгодно купить квартиру в Minsk World!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с COVID-19, выписаны 726
Призывы в интернете к антигосударственной деятельности должны быть наказуемы - Давыдько
Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick
Прокурор огласил обвинение - Бабарико вину не признал
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.