Депутат Госдумы: Беларусь и Россия должны поставить заслон фейковым новостям

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо выработать единую политику противостояния информационным угрозам в Союзном государстве и поставить заслон фейковым новостям. Такое мнение высказал журналистам во время состоявшегося сегодня в Москве заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике заместитель ее руководителя, депутат Госдумы РФ Владимир Афонский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Союзного государства главное - противостояние информационным угрозам. Потому что немало людей, которые хотят раскачать ситуацию, в том числе используя различные аккаунты в социальных сетях, различные СМИ. Для нас очень важно выработать единую политику противостояния именно информационным угрозам и выработать параметры информационной безопасности", - сказал Владимир Афонский.

"Конечно, необходимо поставить жесткий заслон фейковым новостям и добиться того, чтобы такие новости немедленно удалялись посредством Роскомнадзора и тех структур, которые работают в Беларуси, - продолжил российский парламентарий. - Наша общая повестка должна сопровождаться хорошими, позитивными, правдивыми новостями".

Депутат Госдумы констатировал, что много вопросов вызывает деятельность СМИ, которые вещают на территорию России и Беларуси и имеют иностранную юрисдикцию. "Задача парламентариев - не допускать наличие искаженной информации, переписывания истории, создать такие условия, чтобы и эти СМИ, которые имеют небелорусскую и нероссийскую юрисдикцию, не искажали историческую правду, не пытались раскачать ситуацию. Это недопустимо, - подчеркнул он. - Именно над этими вопросами мы сейчас работаем. Для нас важно принять ту правовую базу, которая позволит в случае появления такой информации принимать решения, исключающие негатив, переписывание истории, героизацию фашизма".

"Мы должны поставить табу на появление в СМИ, где бы они ни были зарегистрированы, искаженной информации о Великой Отечественной войне, о ее героях и победителях, а также о нынешней ситуации", - заявил Владимир Афонский.

На заседании депутатам Парламентского собрания была представлена информация о реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в области формирования общего информационного пространства Беларуси и России. Депутаты отметили, что в настоящее время ведется совместная работа в соответствии с планом мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021-2025 годы, который был утвержден в июле 2020 года. По мнению парламентариев, с того времени Беларусь и Россия столкнулись с новыми вызовами и подвергаются беспрецедентному давлению в мировом информационном пространстве. В связи с этим профильным министерствам предложено провести анализ хода выполнения положений плана мероприятий и при необходимости внести корректировки, соответствующие современным условиям.-0-