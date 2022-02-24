Депутат Госдумы: страны постсоветского пространства находятся под беспрецедентным давлением Запада

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны постсоветского пространства, в том числе Беларусь, находятся под беспрецедентным давлением Запада. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров сегодня во время видеомоста между Минской, Москвой и Нур-Султаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние 5-10 лет те вызовы и угрозы, которые существуют, исходят из внешнего контура: мы видим беспрецедентное давление на страны постсоветского пространства, бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств со стороны так называемого коллективного Запада, который принимает решения об угодных или неугодных ему властях, и том, какие страны являются демократическими или недемократическими", - сказал Артем Туров.

По его словам, это давление началось с процессов в Грузии, Украине, а потом продолжилось и в других странах, где Запад пытался реализовать технологии цветных революций. "Почему коллективный Запад берет на себя решения по судьбе целых народов? Мы видели, что из-за прямого вмешательства стран НАТО целые государства оказывались уничтоженными, а народы этих стран сейчас переживают серьезнейшую трагедию как в гуманитарном, так и в экономическом смысле", - отметил российский парламентарий.

"Мы видели 2020-й год непосредственно в Беларуси, когда соседние страны пытались активно участвовать и управлять процессами, дестабилизирующими ситуацию в Беларуси, - напомнил Артем Туров. - Мы видели в том числе определенное внешнее вмешательство в Казахстане в этом году. Мы постоянно наблюдаем попытки внешнего давления со стороны средств массовой информации, определенных НКО на территории России. В этой ситуации нашим странам необходимо вырабатывать единый подход обеспечению безопасности: как информационной, так политической и военной".

"На мой взгляд, самая главная задача для наших стран, будь то экономический контур в ЕАЭС или контур безопасности в рамках ОДКБ, в первую очереди - защита и обеспечение суверенитета наших стран, обеспечение безопасности граждан", - уверен российский парламентарий.

"Для Беларуси и России краеугольный камень - сохранение своей исторической сущности, которая является фундаментом в развитии государств. Те программы, которые были подписаны между Россией и Беларусью в ноябре 2021 года, являются основным вектором развития, это касается и реализации новой Военной доктрины Союзного государства", - подчеркнул Артем Туров.

"Против Беларуси и России ведется гибридная война, по-другому это нельзя назвать. Это и информационная составляющая, политическая, экономическая составляющая, санкционное давление. В этих беспрецедентных условиях нам необходимо вместе вырабатывать механизмы защиты наших экономик, защиты безопасности, в том числе информационной", - добавил российский депутат.-0-