Депутат: никакие политические, экономические и военные санкции на нас не подействуют

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакие политические, экономические и военные санкции на нас не подействуют, заявил журналистам член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Сергей Стельмашок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брюссель и Вашингтон должны знать: никакие политические, экономические и тем более военные санкции на нас не подействуют, - сказал Сергей Стельмашок. - Мы люди славянские, воспитанные на христианских традициях. В наших генах плач и слезы замученных во время Великой Отечественной войны наших детей, стариков, женщин. Европейцы сегодня, как лузеры в той войне, должны помнить, что советский флаг был воздвигнут на Рейхстаге, а не флаг гитлеровской коалиции на Кремле".

Депутат подчеркнул: экономические санкции - толчок для развития внешнеэкономического экспорта. "На сегодняшний день мы его нарастили и в промышленности, и в сельском производстве, переориентировали со стран Западной Европы на Ближний и Средний Восток, на Китай. А в перспективе это могут быть страны Африки и Южной Америки", - констатировал он.-0-