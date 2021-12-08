Депутат: очевидно неадекватное наращивание военной группировки со стороны сопредельных государств

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидно неадекватное наращивание военной группировки со стороны сопредельных государств, заявил журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня действительно видим неадекватное наращивание группировки вооруженных сил со стороны сопредельных государств. Но то информационное давление, которое сегодня осуществляется на Республику Беларусь, - просто демонстрация силы", - сказал Евгений Зайцев.

Парламентарий отметил: наша система безопасности реагирует на все вызовы и угрозы. "Мы адекватно применяем все необходимые меры, чтобы стабилизировать обстановку как на внешних контурах, так и внутри государства. Поэтому излишней напряженности быть не должно", - добавил он.-0-