Депутат: парламентские связи между Беларусью и Болгарией довольно активны

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Палате представителей состоялась встреча рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Болгарии с депутатами Народного собрания Болгарии Момчилом Ивановым и Христо Дочевым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проводилась для расширения межпарламентского взаимодействия, развития сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования, туризма и др. "Традиционно в установлении связей между государствами активное участие принимают парламентарии. Сегодня яркий тому пример, когда делегация Болгарии в гостях в парламенте Беларуси, - сказал член рабочей группы, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев. - Парламентские связи между Беларусью и Болгарией довольно активны и каждый год набирают обороты. Мы видим рост товарооборота, экономик наших государств. Это выгодно и полезно для будущего взаимодействия".

Депутаты Народного собрания Болгарии уже посетили Брестскую область. "Цель - установить экономические связи между регионами двух стран, познакомиться с инфраструктурой этого региона, инфраструктурой Беларуси, заключить контракты как с малыми, так и крупными предприятиями. Болгария, как и мы, - сельскохозяйственная страна, поэтому интересы у нас общие, - добавил парламентарий. - Уверен, что наши тесные связи и дружба - залог стабильности и мира на территориях наших стран".-0-