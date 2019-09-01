Депутат: при спокойном тоне Кремля некоторые политсилы ревниво отнеслись к визиту Болтона в Беларусь

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые политические силы ревниво отнеслись к визиту в Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, а вот тон заявлений, сделанных в Кремле, был спокойный и дружелюбный. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состоявшийся визит говорит об укреплении роли и влияния Беларуси в региональной и мировой политике. "Другое дело, когда происходят такие визиты, свидетельствующие об укреплении влияния и авторитета страны, всегда найдутся политические силы, и не только в России, которым это не понравится. Это наши недоброжелатели, - отметил Валерий Воронецкий. - Каждый борется за свое влияние и могущество. В России и не только есть немало сил, которых напрягает укрепление белорусского влияния в регионе". При этом в Кремле, обратил внимание парламентарий, реакция на визит в Беларусь Джона Болтона была спокойной и доброжелательной.

Валерий Воронецкий считает бесполезным искать подводные камни в состоявшемся визите. Джон Болтон в последнее время успел побывать в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Украине, Молдове. Это говорит об интересе ко всему региону. "Но вместе с тем сегодня многие, в том числе американцы, начинают понимать, что без активной роли Беларуси в этом регионе трудно обеспечивать стабильность и безопасность - нужно взаимодействовать. Какие тут могут быть подводные камни? Никаких", - заметил парламентарий.

Визит в Беларусь советника Президента США по национальной безопасности инициировала американская сторона. "Она сама проявила интерес к тому, чтобы повысить качество отношений. Это свидетельствует о том, что за эти годы возрос наш международный авторитет, замечена наша роль как донора стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнул Валерий Воронецкий. Он считает, что белорусско-американские отношения будут постепенно укрепляться, и выразил надежду, что США в конце концов уйдут от санкций в отношении Беларуси, как это уже сделал Евросоюз. "В США начали понимать, что с Беларусью лучше иметь нормальный конструктивный диалог, нежели вести конфронтацию, которая ни к чему хорошему не приводит", - добавил депутат.

Парламентарий напомнил, что Беларусь придерживалась и придерживается многовекторной внешней политики, которая предполагает развитие сотрудничества в различных сферах и направлениях. Он пожелал, чтобы в мире укреплялось понимание пагубности и бесперспективности санкционной политики в отношении любого государства. "Надо разговаривать не с позиции давления, санкций, а с позиций взаимопонимания, доверия и диалога", - убежден председатель постоянной комиссии.

Как сообщалось, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Беларусь 29 августа. Состоялась его встреча с главой белорусского государства, на переговорах обсуждались вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.-0-