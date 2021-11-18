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18 ноября 2021, 19:11

Депутат Сейма Литвы: проблему с беженцами надо решать путем переговоров

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему с беженцами надо решать путем переговоров, с позиции силы ничего не решить. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил депутат Сейма Литвы Пятрас Гражулис, сообщает БЕЛТА.

Он внес на рассмотрение литовского парламента проект постановления о доставке беженцев с белорусско-польской границы в Мюнхен. "Надо проблему с беженцами решать путем переговоров. Потому что с позиции силы ничего не решить", - сказал Пятрас Гражулис.

По его словам, литовским депутатам запрещено контактировать с белорусской стороной. "Не каждый согласится дать вам интервью", - отметил депутат.

Пятрас Гражулис подчеркнул, что в Литве "не все хорошо с демократией, только вот учим других. И у нас проблемы большие есть", - констатировал он.-0-

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