Депутат: ситуация с беженцами на границе политизирована

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе политизирована. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Павел Попко, сообщает БЕЛТА.

"Европа пытается представить сложившуюся ситуацию как миграционный кризис. А мы как международная комиссия выезжали, изучали ситуацию, общались с беженцами, и мы четко видим, что люди стремятся в Германию. Люди стремятся убежать от войны. Миллионы мигрантов попадают в ЕС ежегодно через Грецию, Италию. Сегодня мы четко понимаем, что ситуация политизирована, и в этом есть желание Европы демонизировать нашу страну через этот кризис на границе", - рассказал Павел Попко.

Депутат отметил, что сегодня на границе находятся мирные жители. "Поляки выстроили заграждение, военных выставили, сегодня уже там четыре водомета стоит перед людьми, которые спят каждый день с детьми на бетоне. Это люди, которые стремятся туда, где заявили о демократии, об истинных ценностях, когда вводили своих военных, когда миллионы евро из бюджета тратили на то, чтобы "донести демократию" в Афганистан, Ирак, другие страны", - дополнил он. -0-