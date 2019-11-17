Депутатам нужно быть заметнее и активнее высказывать свою позицию - политолог

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатам нового состава парламента необходимо быть заметнее и активнее высказывать свою позицию, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Боровик.

"Отличительная черта белорусского парламента в том, что обе палаты способны вести между собой конструктивный диалог, уже на стадии проработки нормативного акта идет достаточно активное сотрудничество, и это наше конкурентное преимущество, - сказал Вадим Боровик. - Каким должен быть новый состав парламента? На мой взгляд, депутаты должны быть не только сосредоточенными на законотворческом процессе, но и более заметными, активными, не бояться высказывать свою точку зрения".

По его словам, белорусские избиратели осознанно подходят к выбору будущего кандидата, способного привнести действительно что-то конструктивное, а не заниматься популизмом. "В целом у меня как у избирателя парламентская кампания вызывает удовлетворение", - добавил политолог.-0-