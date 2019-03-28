Депутаты будут учитывать при подготовке законопроектов Концепцию информационной безопасности

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатам необходимо учитывать при подготовке законопроектов положения Концепции информационной безопасности. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Палате представителей готовятся к рассмотрению законопроекты, которые требуют обязательного учета многих положений концепции, обратил внимание Владимир Андрейченко. В качестве примера он привел законопроекты о государственной инновационной политике и инновационной деятельности, о почтовой связи, о персональных данных и некоторые другие.

"Ясно, что это требование распространяется абсолютно на всех участников законодательного процесса. Поэтому постоянным комиссиям надо выстраивать свою работу в соответствии с концепцией", - подчеркнул спикер.

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