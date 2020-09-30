30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к рассмотрению на осенней сессии парламента более 30 законопроектов, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

"В настоящее время в Палате представителей находится 43 законопроекта. Из них 33 включены в примерный график рассмотрения на сессии. В том числе 14 законопроектов будут рассмотрены во втором чтении", - сказал Валентин Семеняко.

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