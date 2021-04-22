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22 апреля 2021, 19:27

Депутаты Палаты представителей: резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка давления на Беларусь

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка оказать внешнее давление на Беларусь. Об этом говорится в комментарии Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей в связи с принятием ПАСЕ резолюций к докладам по Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Ознакомившись с принятыми 21 апреля 2021 года Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюциями к докладам депутатов Дэвида Бленкатры "Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси" и Александры Луи "Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования", находим необходимым высказать следующее, - отметили белорусские депутаты. - По вопросу, касающемуся всесторонней реформы избирательного права в Беларуси, следует отметить, что действующее законодательство Беларуси в этой области закрепляет достаточно прозрачный и четкий механизм формирования списков избирателей, предоставляет каждому избирателю возможность ознакомиться с этими списками, а также право обжаловать их правильность в судебном порядке. Предусмотрено также оспаривание решений избирательных комиссий на всех стадиях избирательного процесса. При этом в ходе избирательной кампании 2020 года рядом кандидатов на пост Президента право обжалования было реализовано. Между тем рекомендации даны без учета даже указанных обстоятельств".

Парламентарии также считают, что в законодательстве Беларуси об административной и уголовной ответственности в полной мере реализованы требования Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. "Так, предусмотренное ст.19 этого пакта право на свободное выражение своего мнения налагает, в свою очередь, обязанности и особую ответственность, направленные на уважение прав и репутации других лиц, охрану государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Такие подходы свойственны правовым системам европейских стран, в то время как Республика Беларусь в этой части подвергается необоснованной критике. Ничем иным, как проявлением двойных стандартов, такие действия расценивать нельзя, - подчеркивается в комментарии. - В этом же ключе следует рассматривать указание на "размытость" и "нечеткость" норм национального избирательного законодательства, законодательства о массовых мероприятиях, административного и уголовного законодательства. Каких-либо экспертных оценок квалифицированных представителей юридического сообщества и международных организаций в парламент Беларуси не поступало".

Белорусские депутаты обратили внимание на то, что любые попытки давления на судебную власть прямо противоречат Основным принципам независимости судебных органов, принятым седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности 26 августа - 6 сентября 1985 года в Милане и одобренным резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года и от 13 декабря 1985 года. Согласно им, не допускаются в отношении отправления правосудия неправомерное влияние, давление, угрозы или вмешательство, прямое или косвенное, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам.

"Весьма важным для нас представляется вопрос, на каком основании докладчик Александра Луи, имея весьма поверхностные представления о ситуации, манипулируя откровенными вымыслами, считает себя вправе выносить безапелляционные вердикты и призывать к принятию дискриминирующих нашу страну мер? Мы не можем трактовать такой подход иначе, как очередную неприкрытую и заведомо бесплодную попытку оказать внешнее давление на суверенное государство. По сути, вместо взвешенных оценок, равноправного диалога и практического сотрудничества с белорусскими властями докладчиком при поддержке ряда европейских государств навязана очередная политизированная и неконсенсусная резолюция. Ее принятие является наглядным примером применения двойных стандартов и кризиса политических институтов, в которых доминируют страны Запада", - добавили в Национальном собрании Беларуси.

Парламентарии считают неприемлемыми рекомендации Александры Луи по активному использованию этих сомнительных и непроверенных сведений для уголовного преследования белорусских граждан за рубежом, расширения санкций, введения ограничительных мер. "Призываем депутатов ПАСЕ реалистично и непредвзято оценивать ситуацию в Беларуси и регионе, не тратить время на написание бесперспективных документов в угоду политической конъюнктуре", - заключили они.-0-

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