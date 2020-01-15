Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты примут участие в работе по совершенствованию Конституции. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на семинаре для ознакомления депутатов с информационно-поисковой системой "Эталон" и другими государственными информационными ресурсами, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед депутатами стоят серьезные задачи. Они были обозначены главой государства на встрече с парламентариями 5 декабря 2019 года, а также обусловлены спецификой текущего года. "Главным политическим событием для страны станет проведение кампании по выборам Президента. Завершается пятилетка, и все госорганы, включая Палату представителей, должны внести свой вклад в достижение ее программных целей. Также депутатскому корпусу предстоит подключиться к разработке программы социально-экономического развития страны на очередное пятилетие. Кроме того, нам следует принять участие в работе по совершенствованию Конституции", - сказал Владимир Андрейченко.

Критерием оценок законодательной деятельности он назвал качество и оперативность принимаемых законодательных решений. "Законы должны обеспечивать устойчивое развитие страны, экономический рост, повышение благосостояния и уровня жизни населения. При этом они должны быть своевременными и востребованными", - подчеркнул спикер. Он добавил, что срок рассмотрения законопроектов в Палате представителей не должен превышать одного года. "То есть в течение года с момента поступления в Палату представителей мы должны принять этот законопроект. Для этого депутатам следует проявлять активность, инициативу на всех стадиях законотворческого процесса. В работе над законопроектами важен личный вклад каждого депутата", - убежден Владимир Андрейченко.

Помимо семинара сегодня в Палате представителей состоялось вручение нагрудных знаков парламента и удостоверений депутатов.-0-

Лилия Ананич и Владимир Андрейченко

Геннадий Давыдько и Владимир Андрейченко

Андрей Савиных и Владимир Андрейченко

Фото Максима Гучека

Андрейченко призвал выносить на парламентские слушания волнующие общество проблемы Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко порекомендовал привлекать к работе над законопроектами практиков, бизнес, общественные объединения, ученых, использовать международный опыт, результаты работы в округах и анализ обращений граждан.

Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан "Нужно исключить формализм, отписки, шаблонные ответы. Ни один вопрос не должен оставаться без внимания граждан. Надо разбираться максимально глубоко, по-деловому, и давать конкретные ответы людям", - подчеркнул председатель Палаты представителей.