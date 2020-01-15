Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 января 2020
Минск Переменная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:20 Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию РФ В мире
13:17 Белорусский рубль на торгах 15 января ослаб к трем основным валютам Экономика
13:15 Пассажиропоток минского метро в 2019 году вырос более чем на 10 млн человек Регионы
13:14 Онлайн-конференция о воспитательной работе в системе образования пройдет на сайте БЕЛТА 17 января Общество
13:07 В парламенте обеспокоены масштабом распространения фейков в информпространстве Беларуси Общество
13:05 Случайный гость украл у новополочанина деньги и вещи Происшествия
13:00 Королева Бельгии заинтересовалась посещением Беларуси Политика
12:56 Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно - Линевич Регионы
12:56 Приемы граждан позволяют классифицировать проблемы и определить зоны ответственности - Турчин Регионы
12:50 Четыре легковушки столкнулись на МКАД Происшествия
12:49 В Ашхабаде прошел форум сотрудничества Туркменистана и международных организаций В мире
12:47 РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд Регионы
12:35 В Гродно откроют центр безопасности МЧС Регионы
12:32 Оплатить госпошлину при обращении в прокуратуру можно через ЕРИП Общество
12:27 Макей обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике Экономика
12:09 Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан Общество
12:08 Республиканский центр безопасности заработает в Минске в 2020 году Общество
12:06 Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе Общество
11:53 МТЗ планирует выпустить новое поколение лесной техники Экономика
11:52 БСЖ особое внимание уделяет духовности, культуре и развитию родного края - Щеткина Общество
11:51 Андрейченко призвал выносить на парламентские слушания волнующие общество проблемы Общество
11:48 Экспертиза признала убийцу мальчика в Нарьян-Маре невменяемым В мире
11:42 Белорусские спасатели в 2020 году будут помогать тушить лесные пожары в Турции Общество
11:41 Минчанин незаконно продавал красную икру Происшествия
11:29 Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января Общество
11:25 Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко Политика
11:18 Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале Экономика
11:14 Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде Спорт
11:11 Театр песни и танца провинции Цзянси выступит на сцене Белгосфилармонии Культура
11:05 Эксперты обеспокоены несовершенством технологий распознавания deepfakes Общество
Все новости
Все новости
Политика
15 января 2020, 11:25

Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко

Выступает Владимир Андрейченко
Выступает Владимир Андрейченко

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты примут участие в работе по совершенствованию Конституции. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на семинаре для ознакомления депутатов с информационно-поисковой системой "Эталон" и другими государственными информационными ресурсами, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед депутатами стоят серьезные задачи. Они были обозначены главой государства на встрече с парламентариями 5 декабря 2019 года, а также обусловлены спецификой текущего года. "Главным политическим событием для страны станет проведение кампании по выборам Президента. Завершается пятилетка, и все госорганы, включая Палату представителей, должны внести свой вклад в достижение ее программных целей. Также депутатскому корпусу предстоит подключиться к разработке программы социально-экономического развития страны на очередное пятилетие. Кроме того, нам следует принять участие в работе по совершенствованию Конституции", - сказал Владимир Андрейченко.

Критерием оценок законодательной деятельности он назвал качество и оперативность принимаемых законодательных решений. "Законы должны обеспечивать устойчивое развитие страны, экономический рост, повышение благосостояния и уровня жизни населения. При этом они должны быть своевременными и востребованными", - подчеркнул спикер. Он добавил, что срок рассмотрения законопроектов в Палате представителей не должен превышать одного года. "То есть в течение года с момента поступления в Палату представителей мы должны принять этот законопроект. Для этого депутатам следует проявлять активность, инициативу на всех стадиях законотворческого процесса. В работе над законопроектами важен личный вклад каждого депутата", - убежден Владимир Андрейченко.

Помимо семинара сегодня в Палате представителей состоялось вручение нагрудных знаков парламента и удостоверений депутатов.-0-

Лилия Ананич и Владимир Андрейченко
Лилия Ананич и Владимир Андрейченко

Геннадий Давыдько и Владимир Андрейченко
Геннадий Давыдько и Владимир Андрейченко

Андрей Савиных и Владимир Андрейченко
Андрей Савиных и Владимир Андрейченко

Фото Максима Гучека

Андрейченко призвал выносить на парламентские слушания волнующие общество проблемыАндрейченко призвал выносить на парламентские слушания волнующие общество проблемы
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко порекомендовал привлекать к работе над законопроектами практиков, бизнес, общественные объединения, ученых, использовать международный опыт, результаты работы в округах и анализ обращений граждан.

Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями гражданАндрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан
"Нужно исключить формализм, отписки, шаблонные ответы. Ни один вопрос не должен оставаться без внимания граждан. Надо разбираться максимально глубоко, по-деловому, и давать конкретные ответы людям", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Андрейченко депутаты Конституция
Новости рубрики Политика
Королева Бельгии Матильда. Фото zimbio.com Королева Бельгии заинтересовалась посещением Беларуси
Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь Эйнарс Семанис. Фото Алины Гришкевич От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Томаш Гродзки и Владимир Чушев. Фото посольства Беларуси в Польше Беларусь и Польша обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия
Фото из архива Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в третью мировую войну - Савиных
Фото из архива Савиных: вступление в силу визового соглашения с ЕС в июне - достижимая цель
Цуй Цимин (в центре). Фото МИД Беларусь и Китай обсудили планы сотрудничества на 2020 год
Главное
Во время совещания Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко
Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале
Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе
Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее - МАРТ
"Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3
Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан
Пресс-конференция о достижениях ученых в области высоких технологий пройдет в БЕЛТА 16 января
Эффект эмоционального заражения в соцсетях происходит быстрее, чем в толпе - эксперт
Республиканский центр безопасности заработает в Минске в 2020 году
РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд
Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января
От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах
В Беларуси ограничат торговлю нетабачными жевательными смесями с никотином
Как аудиодескрипция открывает искусство для незрячих людей
Оплатить госпошлину при обращении в прокуратуру можно через ЕРИП
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.