Депутаты приняли к сведению декрет Президента по вопросам оборота токенов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 18 марта 2021 года №1 "Об изменении декретов Президента Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ в Овальном зале представил директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Декретом предусматривается наделение государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий" контрольными функциями в отношении резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Декретом также считается незаконной и запрещается предпринимательская деятельность физических лиц, а также юридических лиц, не являющихся резидентами Парка высоких технологий, осуществляющими соответствующие виды деятельности по оказанию на территории Беларуси или с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет иным лицам содействия в совершении или исполнении сделок (операций) с токенами, по приобретению или отчуждению, в том числе обмену, токенов.

Декрет направлялся на рассмотрение в постоянные комиссии и Главное правовое управление Секретариата Палаты представителей. Замечаний и предложений не поступило.-0-