Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о здравоохранении

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении поправки в закон о здравоохранении. Проект направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, сообщил сегодня, представляя документ депутатам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что в законопроекте предусмотрено создание системы по управлению качеством медицинской помощи. Для этого устанавливаются новые виды экспертиз, в том числе качества медицинской помощи и фармакоэкономическая. "Мы переходим к экспертизе качества каждого случая оказания медпомощи, чтобы проанализировать, насколько объем медпомощи соответствовал клиническим протоколам и действующей медбазе", - сказал министр.

Законопроектом закрепляется право граждан при лечении в отделениях дневного стационара получать за счет бюджета лекарства, медизделия, биомедицинские клеточные продукты. По словам министра, таким образом создаются условия, аналогичные пребыванию в условиях стационара. "Это позволит оптимизировать нагрузку на коечный фонд, госпитализируя пациентов, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и лечении", - пояснил Владимир Караник.

Поправки определяют порядок аккредитации государственных больниц и клиник. Министр подчеркнул, что закрывать лечебные учреждения не планируется.

Как сообщалось, больницы и клиники пройдут проверку на соответствие базовым стандартам. Это требования, которые будут характеризовать безопасность и уровень оказания помощи.

"Если на данном уровне безопасно оказывать специализированную помощь невозможно, учреждение не будет аккредитовано для оказания данного вида помощи. Соответственно, это приведет к тому, что специализированная помощь будет консолидироваться в тех центрах, где имеются все необходимое оборудование и кадры, которые позволяют ее оказывать на современном безопасном уровне", - пояснял ранее Владимир Караник.

Например, неврологическая помощь должна оказываться там, где есть возможность нейровизуализации, КТ и МРТ, продолжил министр. Их отсутствие не позволяет применять современные методики лечения, которые снижают риск инвалидности и позволяют пациентам восстановиться полнее. Такую помощь сконцентрируют в часовой доступности в тех учреждениях, которые по оснащению соответствуют необходимому уровню.

В Беларуси будет два вида аккредитации медучреждений: базовая для госучреждений и добровольная. Последнюю смогут проходить и частные медцентры. Если медучреждение не пройдет аккредитацию на оказание определенных видов помощи, то оно не будет финансироваться из госбюджета.

Система аккредитации начнет создаваться в этом году. Планируется, что в полном объеме она заработает с 1 января 2023 года.-0-

Фото Андрея Покумейко