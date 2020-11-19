Депутаты приняли в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект направлен на создание правовых условий для внедрения в Беларуси механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, что является важным элементом стратегии экономического развития страны.

Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Его ключевой идеей является распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и ответственности за их действия между государством и самими участниками рынка.

Мировой опыт показывает, что саморегулирование бизнеса может быть эффективной альтернативой государственному вмешательству в экономику, обеспечивая снижение государственных расходов на регулирование, а также большую гибкость и внимание к интересам участников рынка.-0-

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Фото Оксаны Манчук