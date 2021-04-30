Депутаты приняли в первом чтении законопроект об инвестициях

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона "Об инвестициях", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект направлен на совершенствование положений действующего закона "Об инвестициях" с учетом практики его применения, а также приведения его положений в соответствие с законодательными договорами Беларуси.

В частности, в законопроекте дополняется перечень способов осуществления инвестиций с указанием на реализацию проектов государственно-частного

партнерства. Закрепляется универсальная норма, определяющая условия компенсации стоимости имущества, являющегося инвестициями (в случаях национализации или реквизиции такого имущества). Эта норма устанавливает требования, предъявляемые к компенсации, которая должна быть своевременной и полной.

"Вводится "стабилизационная оговорка", закрепляющая гарантию от неблагоприятного изменения законодательства в сфере налогообложения для инвесторов, реализующих на территории Беларуси инвестиционные проекты на основании инвестиционного договора", - рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Галина Лагунова.

Уточняются положения, регламентирующие вопросы разрешения споров между инвестором и Республикой Беларусь, согласно которым предлагается увеличить срок для проведения переговоров с целью урегулирования спора между сторонами с 3 до 6 месяцев.

Вводятся ограничения в части предъявления к инвестору требований, возникающих при осуществлении инвестиций и влекущих нарушение прав и законных интересов инвестора, когда такие требования не связаны с противоправными действиями инвестора. Предусматривается, что соответствующие требования могут быть предъявлены в сроки, не превышающие трех лет с даты наступления обстоятельства, с которым связаны или из которого вытекают такие требования. Соответствующие корректировки направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты имущественных прав инвестора, уточняется редакция положений, регулирующих вопросы установления ограничений при осуществлении инвестиций.

"Правое регулирование - один из самых важных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны. Реализация предлагаемых подходов позволит улучшить инвестиционный климат и будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Беларуси", - сказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, представляя законопроект в Овальном зале.-0-

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Фото Максима Гучека