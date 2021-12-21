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21 декабря 2021, 11:12

Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам культуры

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Аб змяненні законаў па пытаннях культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 17 сентября. Его подготовка обусловлена ​​необходимостью совершенствования правового регулирования в сфере культуры с учетом практики применения Кодекса Республики Беларусь о культуре.

Законопроект состоит из шести статей и предусматривает существенную корректировку положений Кодекса о культуре (ст.1), особенно в части защиты исторического и культурного наследия, а также организации и проведения культурных мероприятий.

Положения ст.1 направлены на совершенствование существующих подходов к охране исторического и культурного наследия, организации и проведению культурных мероприятий, деятельности творческих союзов, коллективов художественного творчества, клубных формирований, библиотечной деятельности, музейного дела.

В частности, предусматривается уточнение понятийного аппарата в области культуры, в том числе путем фиксации новых терминов ("часть материальной историко-культурной ценности", "комплексная историко-культурная ценность", "доставка документов" и др.), упрощение процедуры вывоза культурных ценностей, не включенных в единый перечень товаров, на которые распространяются нетарифные меры в торговле с третьими странами, в порядке, установленном законом, составляющим право Евразийского экономического союза. Таким образом, при вывозе данных культурных ценностей заинтересованные лица вправе обратиться за письменным уведомлением о том, что заключение (разрешение) на их вывоз не требуется, не только в Министерство культуры, но и в исполнительные комитеты.

Кроме того, законопроектом предусматривается закрепление за одним государственным органом - Министерством культуры - полномочий придавать культурной ценности статус историко-культурной ценности и лишать ее такого статуса, упрощение порядка выполнения работ с историко-культурными ценностями категории 3 путем передачи областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам полномочий Министерства культуры по согласованию научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы материальных историко-культурных ценностей и выдаче заключения о соответствии принимаемой в эксплуатацию недвижимой материальной историко-культурной ценности научно-проектной документации.-0-

Фото Павла Орловского

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